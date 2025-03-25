Van'da staj gören Fransız öğrenciler, firmalara yeni pazarların yolunu açıyor

EMRE ILIKAN - Van İş Geliştirme Merkezince (İŞGEM) yapılan işbirliği kapsamında Van'da staj yapan Fransız öğrenciler, hem kendilerini geliştiriyor hem de firmaların yeni pazarlara ulaşmasında "elçi" görevi üstleniyor.

İŞGEM ile Fransa'nın başkenti Paris'teki Executive Management School of Paris arasında yapılan işbirliği anlaşması kapsamında, "dış ticaret ve yönetimi" eğitimi alan 15 öğrenci, son sınıf stajlarını Van'da yapıyor.

Staj sayesinde sektörle ilgili bilgiler edinen, ihracat yapan firmalardan uygulamalı eğitim alan öğrenciler, bölgede ürünlerin üretim aşamalarını yerinde görerek kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Firmaların yeni pazarlarla iletişim kurmasına da aracılık eden yabancı öğrencilerin desteğiyle, İŞGEM'deki iki firma yurt dışındaki firmalarla bağlantı kurdu.

İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, AA muhabirine, kentin ekonomik gelişimine, istihdamına ve ihracatına katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Kentteki firmaları dış ticarete yönlendirmek için çalışma yürüttüklerini belirten Gedik, "Bu kapsamda ilimize farklı ülkelerden ticaret merkezi başkanlarını, dış ticaret uzmanlarını getirdik. Çalışmamız olumlu sonuçlandı. 21 işletmemiz yurt dışına ihracat yapacak kapasitede." dedi.

- "Stajın sürdürülebilirliğini sağlayacağız" Yaklaşık üç ay önce Paris'ten hem dış ticaret hem de işletme yönetim eğitimi veren bir üniversiteyle protokol imzaladıklarını anlatan Gedik, şunları kaydetti: "Bu çerçevede 15 öğrenci, firmalarımızda bir ay boyunca staj yapacak. Öğrencilerimiz gelmeye başladı. Her öğrenci bir firmada staj görüyor. Öğrenciler hem firmaların ürünlerini tanıyor, üretime destek veriyor hem de yurt dışından yeni pazarlarla iletişim kurmalarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da ürünlerin tanıtımını yapıyorlar. İlimizde güzel bir çalışma yürütüyoruz. Firmalarımızdan güzel geri dönüşler aldık. Öğrencilerin çalışmaları neticesinde iki firmamız yurt dışı bağlantısı kurdu, fiyat tekliflerini verdiler. Güzel sonuçlar almayı amaçlıyoruz. Stajın sürdürülebilirliğini sağlayacağız. Her yıl Paris'ten öğrenciler ilimize gelecek. Öğrenciler geldiklerinde 'Van'ı bu şekilde beklemiyorduk', 'Endişeyle gelmiştik fakat karşılaştıklarımız bizi çok etkiledi' diye tepki verdiler. Bu durum bizi sevindirdi."

- "Buradaki ürünler Fransa'da ilgi görecektir" Uluslararası Ticaret Bölümü son sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Fatoumata Jawara ise Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Kozmetik alanında üretim yapan firmada bir ay staj yapacağını dile getiren Jawara, "Van'da olmaktan çok memnunum. Yemekleri baharatlı ve çok lezzetli. Van halkı çok nazik ve yardımsever. Firmanın uluslararası ticarete açılmasına yardımcı olmak için bir sosyal medya hesabı üzerinde çalışıyorum. Bu yolla kısa sürede çok fazla insana ulaşabiliriz. Ürünlerin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Tamamen doğal, kimyasal içermiyor ve çok etkili. Bu yüzden başarılı olacağını umuyorum." diye konuştu. Paris'ten gelen 20 yaşındaki Lena Durand da zorunlu staj kapsamında Türkiye'yi tercih ettiğini belirtti. Van'ın kültürüne hayran kaldığını ifade eden Durand, "Staj yaptığım firmayı çok seviyorum. Burada olmaktan çok memnunum. İnsanlar çok nazik, güler yüzlü. Van'ın yemekleri çok güzel. Ürünleri çok iyi. Doğal ve iyi bir bileşime sahipler. Fransa halkı doğal ve organik ürünleri seviyor. Bu yüzden buradaki ürünler Fransa'da ilgi görecektir. Ürünlerin ülkemizde tanınmasına destek vereceğiz." dedi.

- "Van ile Fransa arasında böyle bir köprünün kurulmasını önemli buluyoruz" Kozmetik firması sahibi Esma Balkaya, staj programının hem öğrenciler hem de kendileri için faydalı olduğunu söyledi. Van'a gelen öğrencilerin Türkiye ile ilgili çok fazla bilgiye sahip olmadığını anlatan Balkaya, şöyle konuştu: "Türkiye'nin bu kadar güzel, insanların bu kadar misafirperver olduğunu bilmiyorlarmış. Bizim için Avrupa'da, Fransa'da yeni pazarlarla iletişim kurmak çok önemli bir adım. Kozmetikte yükselen bir ülkeden öğrencilerinin ilimize gelmesi güzel oldu. İhracat yapmayı planlıyorduk ancak süreç hakkında çok bilgimiz yoktu. Firmamızda staj yapan Fatoumata Jawara, İngilizce ve Fransızca bildiği için birçok firmaya e-mail gönderdi. Geri dönüşler aldık. Ürünlerimizin tanıtımı için Fransa konumlu sosyal medya hesapları açtı. Üretim aşamalarından, ürünlerden içerikler üretiyor. Ülkesine döndükten sonra da bize gönüllü elçilik yapacağını, birçok arkadaşının da Van'a gelmek istediğini söyledi. Van ile Fransa arasında böyle bir köprünün kurulmasını önemli buluyoruz. Bizim için çok faydalı oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim."