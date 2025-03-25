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        Van Olgunlaşma Enstitüsü ile DAKA arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Van'da Olgunlaşma Enstitüsü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 17:33 Güncelleme: 25.03.2025 - 17:35
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        Van Olgunlaşma Enstitüsü ile DAKA arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Van'da Olgunlaşma Enstitüsü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ile Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Tekin Baran, DAKA hizmet binasında düzenlenen programda "Yün Ürünleri İşleme Tesisinin Tezgah ve Makineler Alanında İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.

        Protokol, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen ve DAKA tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Projesi kapsamında kurulan Yün Ürünleri İşleme Tesisi'ndeki tezgah ve makinelerin Olgunlaşma Enstitüsüne devredilmesini içeriyor.

        Makine ve ekipmanların enstitü bünyesinde üretim, eğitim ve istihdam odaklı faaliyetlerde kullanılması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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