Van Olgunlaşma Enstitüsü ile DAKA arasında işbirliği protokolü imzalandı

Makine ve ekipmanların enstitü bünyesinde üretim, eğitim ve istihdam odaklı faaliyetlerde kullanılması hedefleniyor.

Protokol, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen ve DAKA tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Projesi kapsamında kurulan Yün Ürünleri İşleme Tesisi'ndeki tezgah ve makinelerin Olgunlaşma Enstitüsüne devredilmesini içeriyor.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ile Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Tekin Baran, DAKA hizmet binasında düzenlenen programda "Yün Ürünleri İşleme Tesisinin Tezgah ve Makineler Alanında İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.

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