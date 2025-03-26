Van'da "Köy Yaşam Merkezleri" aktif hale getirilecek
Van Büyükşehir Belediyesi, Köy Yaşam Merkezlerini aktif hale getirmek için çalışma başlattı.
Van Büyükşehir Belediyesi, Köy Yaşam Merkezlerini aktif hale getirmek için çalışma başlattı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kadın ve çocukların sosyal, kültürel hayatlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar sürüyor.
2022'de Milli Eğitim Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından imzalanan protokolle kırsal mahallelerde hayata geçirilen Köy Yaşam Merkezlerinin yeniden aktif hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek çalışmalarda, 100 Köy Yaşam Merkezinin bakım ve onarımı yapılacak.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından merkezler, kadın ve çocuklarına hizmetine sunulacak.
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