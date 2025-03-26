Van'da "Kadir Gecesi" programı düzenlendi
Van Büyükşehir Belediyesince Kadir Gecesi dolayısıyla kadınlara yönelik program düzenlendi.
Van Büyükşehir Belediyesince Kadir Gecesi dolayısıyla kadınlara yönelik program düzenlendi.
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Kadir Gecesi'nin önemi ve bu gecede yapılacak ibadet ve dualar anlatıldı.
Kadınların ilgi gösterdiği program, hatim duası ve ikramların ardından sona erdi.
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