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        Van'da "Kadir Gecesi" programı düzenlendi

        Van Büyükşehir Belediyesince Kadir Gecesi dolayısıyla kadınlara yönelik program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 13:21 Güncelleme: 26.03.2025 - 13:21
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        Van'da "Kadir Gecesi" programı düzenlendi
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        Van Büyükşehir Belediyesince Kadir Gecesi dolayısıyla kadınlara yönelik program düzenlendi.

        Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Kadir Gecesi'nin önemi ve bu gecede yapılacak ibadet ve dualar anlatıldı.

        Kadınların ilgi gösterdiği program, hatim duası ve ikramların ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri

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