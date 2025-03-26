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        Çığ riski nedeniyle kapalı olan Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele başladı

        Van'da olumsuz hava koşulları ve çığ tehlikesi nedeniyle uzun süredir kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunun açılması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 16:50 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:58
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        Çığ riski nedeniyle kapalı olan Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele başladı
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        Van'da olumsuz hava koşulları ve çığ tehlikesi nedeniyle uzun süredir kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunun açılması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

        Metrelerce karın bulunduğu Van-Bahçesaray yolu, vatandaşların tehlike yaşamaması ve çığın yeni facialara neden olmaması için kasımda kapatıldı.

        Aylardır ulaşımın sağlanamadığı, büyük bölümünde metrelerce karın bulunduğu yolda, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri yeniden çalışma başlattı.

        Bölgeye giden AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, karla mücadele çalışmaları hakkında ekipten bilgi aldı.

        Arvas, gazetecilere, çığ riski nedeniyle aylardır yolun kapalı olduğunu söyledi.

        Yolun açılması için girişimde bulunduklarını belirten Arvas, şunları kaydetti:

        "Bahçesaray yolunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle geçişler yapılamıyordu. Karayolları, çığ tehlikesi nedeniyle yolu kapattı. Yolun açılması için teşkilat üyeleriyle girişimlerde bulunduk. Yetkililer, yolun bir ay içinde açılacağını belirtti. Valiliğimiz ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüşerek yolun bayramdan önce açılmasını sağlamak istedik. AK Parti milletinin yanındadır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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