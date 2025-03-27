Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Çığ riski nedeniyle kapalı olan Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı

        Van'da olumsuz hava koşulları ve çığ tehlikesi nedeniyle uzun süredir kapalı olan Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 00:53 Güncelleme: 27.03.2025 - 01:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çığ riski nedeniyle kapalı olan Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL

        Van'da olumsuz hava koşulları ve çığ tehlikesi nedeniyle uzun süredir kapalı olan Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı.

        Kasımdan bu yana kapalı olan yolun açılması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Zorlu bölgede güçlükle ilerleyebilen ekipler, uzun uğraşlar sonucu yolu tek şeritten açmayı başardı.

        İlçe sakinleri de genişletme ve kar temizleme çalışmalarının devam ettiği yolu kullanarak Van'a gelmeye başladı.

        Yolun açılmasıyla Bahçesaray ilçesine giden AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, karla mücadele çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi aldı, ilçe merkezinde bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi.

        Arvas, basın mensuplarına, karla mücadele ekiplerinin gayretleriyle yolun ulaşıma açıldığını belirtti.

        Ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğünü dile getiren Arvas, şunları kaydetti:

        "Hem vatandaşlarımızın hem de Bahçesaraylı hemşerilerimizin ortak talebi yolun kapalı kalmaması yönündeydi. Bu doğrultuda, Karayolları 11. Bölge Müdürümüz ile görüşerek sürecin hızlandırılmasını talep ettik. Sabahın erken saatlerinde ekipler harekete geçti ve Karabet olarak adlandırılan bölgenin kapalı olan bölümünü tek şeritli olarak açtı. Biz de teşkilatlarımızla süreci yakından takip ederek ekiplere rehberlik ettik. Çalışmalara destek verdik ve olası bir felakete karşı tedbir aldık."

        Vatandaşlardan Veysel Cengiz ise "Yolun açılmasından dolayı çok sevinçliyiz. 2020'de yaşadığımız çığ felaketinden sonra her yıl yolumuz tedbir amaçlı kapatılıyor. Yaklaşık 5 aydır yolumuz kapalıydı ve çok zorluklar yaşıyorduk. Ekiplerin çalışmasıyla yolumuz açıldı. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
        Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Trump ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere vergi getirileceğini duyurdu
        Trump ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere vergi getirileceğini duyurdu
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Türk öğrenci gözaltına alındı
        Türk öğrenci gözaltına alındı
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri

        Benzer Haberler

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Hakkari'de iftar programında konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Hakkari'de iftar programında konuştu:
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Kadir Gecesi mesajı
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Kadir Gecesi mesajı
        Çığ riski nedeniyle kapalı olan Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele başla...
        Çığ riski nedeniyle kapalı olan Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele başla...
        Van'da kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi
        Van'da kalp rahatsızlığı olan bebek ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi
        Van'da "Kadir Gecesi" programı düzenlendi
        Van'da "Kadir Gecesi" programı düzenlendi
        Van'da "Köy Yaşam Merkezleri" aktif hale getirilecek
        Van'da "Köy Yaşam Merkezleri" aktif hale getirilecek