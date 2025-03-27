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        Van'da "jandarmanın dedektifleri" geçen yıl 162 faili meçhul olayı aydınlattı

        MESUT VAROL - Van'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri, geçen yıl yürüttükleri özverili çalışmalarla 162 faili meçhul olayı aydınlattı, 542 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:33 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:39
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        Van'da "jandarmanın dedektifleri" geçen yıl 162 faili meçhul olayı aydınlattı
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        MESUT VAROL - Van'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri, geçen yıl yürüttükleri özverili çalışmalarla 162 faili meçhul olayı aydınlattı, 542 şüpheliyi yakaladı.

        İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT görevlileri, "kasten öldürme, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık" gibi nitelikli olayları aydınlatmak için dedektif gibi iz sürüyor.

        Geçmişte meydana gelen ve o dönemin şartlarında çözülememiş faili meçhul dosyaları da mercek altına alan özel eğitimli jandarma personeli, elde edilen delilleri analiz ederek olayların aydınlatılmasını sağlıyor.

        Yürütülen özverili çalışmalarla Van'da geçen yıl 352 operasyon düzenleyen ekip, 162 faili meçhul olayın aydınlatılmasını sağladı, firari 542 zanlıyı yakalayıp adli mercilere teslim etti.

        - 72 saat kamera kaydı izleyerek çalınan kamyoneti buldular

        Nitelikli suçların açığa çıkması için sahada çalışmalarını sürdüren JASAT görevlileri, son olarak Tuşba ilçesinde çalınan bir kamyoneti 26 noktadaki 72 saatlik kamera kaydını izleyerek buldu.

        İlçede kamyonetin çalınmasıyla ilgili olaya müdahale eden jandarma personeli, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera kayıtlarında şüphelilerin kendilerini gizlemek ve tanınmamak amacıyla sürekli kıyafet değiştirdiklerini fark etti.

        Kıyafetlerin İran kültürünü yansıttığı detayını dikkate alan görevliler, bu yönde yürüttükleri çalışmayla İran uyruklu oldukları belirlenen şüphelileri yakaladı, kamyoneti sahibine teslim etti.

        - "Devletin sunduğu imkanları kullanarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz"

        JASAT komutanı AA muhabirine, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kurulan JASAT'ın özel yetenek ve tecrübe kazanmış nitelikli personelden seçildiğini söyledi.

        Nitelikli suçlarla mücadele ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttüklerini belirten tim komutanı, "Toplumun huzur ve refahını sağlamak, her daim vatandaşımızın yanında ve yardımında olmak için devletimizin sunduğu tüm imkan ve kabiliyetlerimizi kullanarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz." dedi.

        Geçen yıl icra edilen 352 operasyonda aranan 542 zanlının yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini ifade eden tim komutanı, toplanan delillerle de 162 faili meçhul olayın aydınlatıldığını dile getirdi.

        Bir aracın çalınması olayına ilişkin yürütülen çalışmaya da değinen tim komutanı, şunları kaydetti:

        "Bir vatandaşımıza ait aracın çalınmasıyla ilgili olaya JASAT görevlilerince müdahale edildi. Çalınan araç ile şüphelilerin tespiti için kısa bir sürede geriye dönük 26 noktada 72 saatlik kamera kaydı izlendi. Yapılan teknik ve fiziki araştırmalar sonucunda olay faillerinin İran uyruklu olduğu belirlendi. Hırsızlığa konu araç ise yine il sınırlarında bulunarak sahibine teslim edildi."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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