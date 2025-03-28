MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Ramazan Bayramı mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Güngöralp, mesajında, ülkenin dört bir yanındaki vatandaşları birbirine yakınlaştıran ve herkesin birbirlerini sevgiyle kucakladıkları bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu paylaştıklarını belirtti.
Bayramın barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Güngöralp, şunları kaydetti:
"Ramazan Bayramı'nın İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını ve herkesin yakınlarıyla huzur içinde güzel bir bayram geçirmesini diliyorum. Bayramlar sevinçleri olduğu kadar acıları da paylaştığımız, daha derinden hissettiğimiz günlerdir. Bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini dilerim."
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