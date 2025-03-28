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        Van'da sahipsiz hayvanların toplatılmasıyla ilgili eğitim verildi

        Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçe belediyesindeki görevlilere, sahipsiz başıboş hayvanların toplatılmasıyla ilgili eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 17:31 Güncelleme: 28.03.2025 - 17:36
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        Van'da sahipsiz hayvanların toplatılmasıyla ilgili eğitim verildi
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        Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçe belediyesindeki görevlilere, sahipsiz başıboş hayvanların toplatılmasıyla ilgili eğitim verdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığınca Hayvan Bakım Evi'nde seminer düzenlendi.

        13 ilçe belediyesinde görevli personele, toplatılan hayvanların hangi aşamalardan geçildiği, hastalık ve anestezi gibi konularda bilgi aktarıldı.

        Ekipler, sorumluluk bölgelerindeki sahipsiz başıboş hayvanların takibi konusunda uyarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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