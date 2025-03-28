Van'da sahipsiz hayvanların toplatılmasıyla ilgili eğitim verildi
Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçe belediyesindeki görevlilere, sahipsiz başıboş hayvanların toplatılmasıyla ilgili eğitim verdi.
Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçe belediyesindeki görevlilere, sahipsiz başıboş hayvanların toplatılmasıyla ilgili eğitim verdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığınca Hayvan Bakım Evi'nde seminer düzenlendi.
13 ilçe belediyesinde görevli personele, toplatılan hayvanların hangi aşamalardan geçildiği, hastalık ve anestezi gibi konularda bilgi aktarıldı.
Ekipler, sorumluluk bölgelerindeki sahipsiz başıboş hayvanların takibi konusunda uyarıldı.
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