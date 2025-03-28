Van'da sahipsiz hayvanların toplatılmasıyla ilgili eğitim verildi

13 ilçe belediyesinde görevli personele, toplatılan hayvanların hangi aşamalardan geçildiği, hastalık ve anestezi gibi konularda bilgi aktarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığınca Hayvan Bakım Evi'nde seminer düzenlendi.

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