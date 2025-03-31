Van'da uyuşturucu operasyonları
Van'da son 15 gündür düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 53 kilo 116 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Van'da son 15 gündür düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 53 kilo 116 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16-30 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda 50 kilo 786 gram sentetik, 1 kilo 330 gram kokain ve 1 kilogram skunk ele geçirildi.
Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
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