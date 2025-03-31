Van'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 16-30 Mart'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 10 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 776 paket sigara, 635 litre akaryakıt, 466 kozmetik ürün, 185 cep telefonu, 164 puro, 86 elektronik sigara, 9 elektronik sigara likiti, sim kart, modem, kulaklık ve kopya düzeneğine bağlı mini kamera ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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