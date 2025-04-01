Ailesinin desteğiyle, 20 yıldır tiryakisi olduğu sigarayı bıraktı

EMRE ILIKAN - Van'ın Özalp ilçesinde çiftçilik yapan 64 yaşındaki Orhan Pişkin, 20 yıl kullandığı sigaradan ailesinin desteğiyle 4 yıl önce kurtuldu.

Kırsal Bağrıaçık Mahallesi'nde yaşayan, yıllarca günde 2 paket sigara içen 6 çocuk babası Pişkin, sigara kullanımına bağlı olarak sindirim ve solunumda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uyuma ve yürüme güçlüğü çekti.

Ailesinin desteğiyle 4 yıl önce sigarayı bırakmayı başaran Pişkin, bu sayede hem rahatsızlıklarından kurtuldu hem de ekonomik açıdan rahatladı.

Sigara içtiği yılların pişmanlığını yaşayan Pişkin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine gelerek düzenli kontrollerini yaptırıyor.

- "Sigara içtiğim zamanlar toplum içine giremiyordum"

Pişkin, AA muhabirine, sigaradan 20 yıl sonra kurtulmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Daha önce rahat nefes alamıyordum. Hızlı adım atamıyor, yürürken nefes nefese kalıyordum. Hareketlerim kısıtlıydı. Sigaranın zararlarını, bıraktıktan sonra daha iyi anladım." dedi.

Sigarayı bırakma kararında ailesinin etkili olduğunu belirten Pişkin, şunları kaydetti:

"Sigarayı 4 yıl önce bıraktım. Sağlığım yerinde. Sigarayı bıraktığım için çok mutluyum. Herkese tavsiye ediyorum. Sigaraya verecekleri parayı ailelerine harcasınlar. Çocuklarına üst baş, ayakkabı alsınlar. Ben öyle yaptım. Günde en az 80 lira sigaraya vereceklerine evlerinin ihtiyacını karşılasınlar. Sigara içtiğim zamanlar toplum içine giremiyordum. Sigara kokusundan dolayı sanki benden nefret ediyorlardı. Bir yere gittiğimde, ailemle oturduğumda bu düşüncelere kapılıyordum. Sigarayı bıraktığım için memnunum. Bıraktıktan sonra daha rahat nefes almaya, hareket etmeye ve hızlı yürümeye başladım. Sağlık kontrollerimi aksatmıyorum."

- "Sigara birçok ölümcül hastalığa neden oluyor"

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Mermit ise isteyenlere sigara bırakma polikliniğinde hizmet verdiklerini dile getirdi.

Sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl binlerce insanın yaşamını yitirdiğini anlatan Mermit, şöyle konuştu: