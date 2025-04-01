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        Van'da AK Partili gençlerden hasta çocuklara bayram ziyareti

        Van'da AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Burak Gültepe, çocuk hastaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 13:22 Güncelleme: 01.04.2025 - 13:22
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        Van'da AK Partili gençlerden hasta çocuklara bayram ziyareti
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        Van'da AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Burak Gültepe, çocuk hastaları ziyaret etti.

        Gültepe, beraberindeki gençlerle, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.

        Çocukların ve ailelerinin bayramını kutlayan Gültepe, çocuklara oyuncak hediye etti.

        Gültepe, hastane çalışanlarıyla da bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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