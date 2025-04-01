Van'da AK Partili gençlerden hasta çocuklara bayram ziyareti
Van'da AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Burak Gültepe, çocuk hastaları ziyaret etti.
Van'da AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Burak Gültepe, çocuk hastaları ziyaret etti.
Gültepe, beraberindeki gençlerle, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.
Çocukların ve ailelerinin bayramını kutlayan Gültepe, çocuklara oyuncak hediye etti.
Gültepe, hastane çalışanlarıyla da bayramlaştı.
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