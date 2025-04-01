Van'da AK Partili gençlerden hasta çocuklara bayram ziyareti

Çocukların ve ailelerinin bayramını kutlayan Gültepe, çocuklara oyuncak hediye etti.

Gültepe, beraberindeki gençlerle, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.

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