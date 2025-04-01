Vanlı öğrenciler, tenis şampiyonasına hazırlanıyor

Van'ın İpekyolu ilçesinde ortaokul öğrencileri, Türkiye Okul Sporları Tenis Şampiyonasına hazırlanıyor.

İl ve bölge grup yarışlarında yıldız erkek ve yıldız kızlarda birinci olan Rekabet Kurumu Ortaokulu öğrencileri, Ankara'da düzenlenecek Türkiye Okul Sporları Tenis Şampiyonasına katılacak.

Türkiye şampiyonu olmayı hedefleyen öğrenciler, antrenmanlarını sürdürüyor.

Okulun beden eğitimi öğretmeni Ömer Ertutar, çocukları yeteneklerine göre seçtiklerini söyledi.

Akademik ve sportif alanda başarılı olan çocukların şampiyonaya katılacağını anlatan Ertutar, şunları kaydetti:

"5 yıldır bu sporu yapıyoruz. 5. sınıfta yeteneklerine göre seçtiğimiz çocuklara bu sporun teknik, taktik ve becerilerini aktarmaya çalışıyoruz. Van'da il birincisi olan çocuklarımız katıldıkları bölge grup şampiyonasında da derece yaptı. Çocuklar, bu ay Ankara'da düzenlenecek Türkiye Okul Sporları Tenis Şampiyonasına katılacaklar."

Milli sporcu olmak isteyen 14 yaşındaki Melisa Aslı Kazancı ise "Tenisi çok seviyorum. 3 yıldır oynuyorum. Erzincan'da bölge şampiyonasında birinci olduk. Allah nasip ederse Türkiye şampiyonasına gideceğiz." dedi.