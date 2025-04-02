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        Buz kütleleri arasında kano keyfi

        ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Gürpınar ilçesinde sporseverler, havanın ısınmasıyla yüzeyindeki donmuş tabaka erimeye başlayan Zernek Baraj Gölü'nde buz kütleleri arasında kano yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 02.04.2025 - 11:02
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        Buz kütleleri arasında kano keyfi
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        ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Gürpınar ilçesinde sporseverler, havanın ısınmasıyla yüzeyindeki donmuş tabaka erimeye başlayan Zernek Baraj Gölü'nde buz kütleleri arasında kano yaptı.

        Kışın hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Gürpınar'da Zernek Baraj Gölü'nün tamamı buzla kaplanmıştı.

        Havanın ısınmasıyla yüzeyindeki buz tabakası çözülmeye başlayan baraj gölü, sporseverleri ağırladı.

        Van Denizi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi sporcular, araçlara yükledikleri kanolarıyla baraj gölü kıyısına geldi.

        Hazırlıkların ardından kanolarını göle indiren sporseverler, buz kütleleri arasında kano sürerek sıra dışı deneyim yaşadı.

        - "İlk kez buz kütlelerinin arasında kano sürdük"

        Kulüp üyesi Mesut Gül, AA muhabirine, heyecanla gölde buzların erimesini beklediklerini söyledi.

        Bayram tatilini fırsat bilerek doğanın keyfini çıkardıklarını belirten Gül, şunları kaydetti:

        "Daha önce kentin farklı noktalarında farklı etkinlikler yapmıştık. İlk kez buz kütlelerinin arasında kano sürdük. Buzlar sürekli hareket ediyordu ve bazen kürekle kırmamız gerekiyordu. Geçtiğimiz kısım rüzgarın etkisiyle hemen kapanabiliyor ve geçtiğiniz yolu bir daha bulamayabiliyorsunuz. Alternatif yollardan dönmek zorunda kalıyorduk. Bizim için sıra dışı deneyim oldu."

        - "Doğal zenginliklerimizi korumamız gerektiğine dikkati çekmek istedik"

        Ekstrem sporlarıyla uğraşan Muhlis Kaya da havanın ısınmasıyla soluğu baraj gölünde aldıklarını ifade etti.

        Etkinlikle su kaynaklarının önemine ve doğanın korunmasına dikkati çekmek istediklerini dile getiren Kaya, "Böyle bir ortamda ilk kez kano yaptım. Harika deneyimdi. Kano sürerken buz kütlelerinin birbirinden ayrılmasını, erimesini izlemek muazzam bir olaydı. Amacımız, doğamızın tanıtımına katkı sağlamak, su kaynaklarımızın korunması için farkındalık oluşturmak. Bu bilinçle doğal zenginliklerimizi korumamız gerektiğine dikkati çekmek istedik." diye konuştu.

        Herkesi bu tür etkinlikleri yapmaya davet eden Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

        "İnanıyoruz ki bu tür sporların yapılması hem doğamızı koruyacak hem de turizm kapasitesinin artmasına, kış turizminin gelişmesine katkı sunacak. Bu da ekonomik girdilere vesile olacak. Bunun için çalışıyoruz. Bu fırsatı bize sunduğu için de kulübümüze teşekkür ediyoruz. Burada alabalık üretim kafesleri bulunuyor. Şehrimizin alabalık ihtiyacının büyük kısmı bu göletlerden elde ediliyor. Bu kafesleri yakından görmek, onların arasında kano sürmek farklı tecrübe oldu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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