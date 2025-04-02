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        Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı

        Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 13:47 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:07
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        Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı
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        Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Van Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Van Devlet Tiyatrosu Salonu'nda devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu okundu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı bando ekibi konser verdi.

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, törende yaptığı konuşmada, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        2 Nisan'ın bölge tarihi için önemli bir gün olduğunu belirten Balcı, "Ticari konumu itibarıyla askeri ve stratejik bir öneme sahip olan ilimiz, tarih boyunca birçok devletin sahip olmak istediği şehir olmuştur." dedi.

        Kentin Birinci Dünya Savaşı sırasında esaret altına alınmak istendiğini ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

        "Şehrimiz, 2 Nisan 1918'de Ali İhsan Sabis komutasındaki silahlı kuvvetlerimizin önderliğinde halkımızın da desteğiyle kahramanca müdafaa edilerek istiklaline ve istikbaline kavuşmuştur. 120 kar beyaz evladımız ve Zeve şehitliğimiz de bu kahramanlığın en bariz örneğidir. 30 binden fazla şehidimizin kanıyla sulanan Anadolu'nun kapısı kadim şehrimizi her alanda ileriye taşımak, sahip olduğu tüm güzellikleri gelecek nesillere aktarmak için yılmadan, yorulmadan çalışmalı, şehrimize ve ülkemize değer üretmeyi sürdürmeliyiz. Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümünü yürekten kutluyor, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize aileleriyle sağlıklı ömürler diliyorum."

        Törene, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, vali yardımcıları, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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