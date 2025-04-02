Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Van Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Van Devlet Tiyatrosu Salonu'nda devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu okundu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı bando ekibi konser verdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, törende yaptığı konuşmada, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

2 Nisan'ın bölge tarihi için önemli bir gün olduğunu belirten Balcı, "Ticari konumu itibarıyla askeri ve stratejik bir öneme sahip olan ilimiz, tarih boyunca birçok devletin sahip olmak istediği şehir olmuştur." dedi.

Kentin Birinci Dünya Savaşı sırasında esaret altına alınmak istendiğini ifade eden Balcı, şunları kaydetti: