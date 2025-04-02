Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü fener alayıyla kutlandı

Özdemir, "Bugün gençlerimiz, vatandaşlarımız ve sporcularımızla aziz şehitlerimizin anısına fener alayı düzenledik. Van'ın kurtuluşunda ağır bedeller ödenmiştir. Aziz şehitlerimiz bu şehri bize bırakmıştır. Biz de Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyoruz." dedi.

Katılımcılar ellerindeki meşaleler ve 60 metrelik Türk bayrağıyla 2 Nisan Caddesi'ne kadar yürüdü.

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