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        Van'da kara kışı atlatan besiciler koyunlarını meralara saldı

        ORHAN SAĞLAM - Küçükbaş hayvan varlığıyla öne çıkan Van'da besiciler, zorlu geçen kışın ardından koyunlarını meralarda otlatmanın sevincini yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:02
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        Van'da kara kışı atlatan besiciler koyunlarını meralara saldı
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        ORHAN SAĞLAM - Küçükbaş hayvan varlığıyla öne çıkan Van'da besiciler, zorlu geçen kışın ardından koyunlarını meralarda otlatmanın sevincini yaşıyor.

        Karların erimeye başlamasıyla doğanın canlandığı kırsal mahallelerde yeşilin tonlarıyla bezenen zengin floraya sahip meralar, hayvan sürüleriyle şenlendi.

        Zorlu kış koşullarında özenle baktıkları koyunlarını ilçenin bereketli meralarına salan besiciler, yemden de tasarruf etmeye başladı.

        Çiftçilerin de tarla ve bahçelerde çalışma yürüttüğü kırsal yerleşim yerlerinde, bahar mesaisi erken başladı.

        - "Havaların ısınmasına seviniyoruz"

        Beşçatak Mahalle Muhtarı Abdullah Barioğlu, AA muhabirine, kış boyunca hayvanları ağıllarda beslediklerini söyledi.

        Hayvanları, havanın ısınmasıyla yeşermeye başlayan meralara çıkardıklarını belirten Barioğlu, şunları kaydetti:

        "Havaların ısınmasına seviniyoruz. Yaşadığımız yer yüksek rakımlı olmasına rağmen havası güzel. Vatandaşlarımız hayvancılıkla uğraşıyor. Burada yaşamayı seviyoruz. Uzun bir kış geçiriyoruz. Yaklaşık 4 ay boyunca hayvanlarımızı ağıllarda besledik. Havaların ısınmasıyla hayvanlarımızı yaylalara çıkarmaya başladık. Bahar ve yaz dönemlerinde hayvanlarımızı yaylada otlatıyoruz."

        Bağ ve bahçelerde de ekin hazırlıklarının başladığını anlatan Barioğlu, "Kışın şehirlere giden vatandaşlarımız gelmeye başladılar. Baharın gelişiyle insanlar, bahçelerini temizliyor, hazırlıklarını yapıyor." dedi.

        - "Baharı heyecanlı bir şekilde karşılıyoruz"

        Besici Kazım Yiğit ise "Doğada karlar eriyor ve çiçekler açmaya başladı. Koyunlarımızı sürü şeklinde dağlara çıkarıyoruz. Buranın mevsimi güzel. Vatandaşlar pancar toplamak için dağlara çıkıyor, baharı heyecanlı bir şekilde karşılıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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