Van'da solunum sıkıntısı çeken bebek polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan bebek, polis helikopteriyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan bebek, polis helikopteriyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.
Solunum sıkıntısı yaşayan 2 aylık bebek, Bahçesaray Devlet Hastanesine götürüldü.
Doktorlar, buradaki müdahalenin ardından bebeğin Van'daki hastaneye sevkine karar verdi.
İl Emniyet Müdürlüğüne ait helikopterle ilçeden alınan bebek, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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