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        Van'da solunum sıkıntısı çeken bebek polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan bebek, polis helikopteriyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 21:57 Güncelleme: 05.04.2025 - 21:57
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        Van'da solunum sıkıntısı çeken bebek polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan bebek, polis helikopteriyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

        Solunum sıkıntısı yaşayan 2 aylık bebek, Bahçesaray Devlet Hastanesine götürüldü.

        Doktorlar, buradaki müdahalenin ardından bebeğin Van'daki hastaneye sevkine karar verdi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne ait helikopterle ilçeden alınan bebek, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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