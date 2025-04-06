Van'da bağımlılıkla mücadele edenler Yeşilay atölyesinde sanatsal faaliyetlerle iyileşiyor

ORHAN SAĞLAM - Van'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılıkla mücadele eden bireylerin rehabilitasyon süreçlerine psikososyal destek hizmetlerinin yanı sıra hobi atölyesindeki sanatsal faaliyetlerle de katkı sağlıyor.

Edremit ilçesinde 2020'de kurulan YEDAM, bağımlılıkla mücadelede uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibiyle bireylere destek sunuyor.

Bağımlıktan kurtulmak isteyenlerin danışmanlık hizmeti aldığı merkezde kurulan hobi atölyesinde atıklardan seramik, vazo ve sanatsal ürünler yapılıyor.

Terapi görüşmeleri sonrası Halk Eğitimi Merkezinden görevlendirilen eğitmenlerle sanatsal faaliyetlere katılan bireyler, hem sosyal becerilerini geliştiriyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor.

- "Atölyeye katılan danışanlar, tedaviye daha düzenli geliyor"

Sosyal Hizmet Uzmanı Elçin Evin, AA muhabirine, bireylerin sosyal hayatına yönelik çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Sosyal hayattaki riskleri tanımlayabilmek ve onların yerine yeni becerilerin konulmasını sağlamak için atölye çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Evin, "Amacımız bireylerin kaybolan yaşam becerilerini yeniden kazanmalarını sağlamak. Bireylerin riskli çevreden uzaklaşarak, rehabilite alanında zaman geçirmelerini sağlıyoruz." dedi.

Danışanların ilk zamanlar zorluk yaşadığını anlatan Evin, şunları kaydetti:

"Sosyal hayattaki birçok etkinlikten uzaklaştıkları için burada bunları gerçekleştirmeye çalışmaları kolay olmuyor. Atölyeye katılan danışanlar, tedaviye daha düzenli geliyor ve yeni ortamlar oluşturduklarını gözlemliyoruz. Atölyede geri dönüştürülebilecek ürünlerin kullanılmasıyla ilgili çalışmamız var. Farklı ürünlerden elde ettiğimiz malzemeleri geri dönüştürerek, danışanlarımızla bir etkinlik haline getiriyoruz. Hem bir rehabilitasyon çalışması gerçekleştiriyoruz hem de yeni ürünler elde ediyoruz."

- "Farklı etkinlikle bireyleri iyileştirmeye çalışıyoruz"

Sosyal Hizmet Uzmanı Halis Keve ise "Alkol, madde, kumar, teknoloji ve tütün bağımlığı alanında çalışıyoruz. Görevli arkadaşlarımızın belirlediği danışanları atölyeye alıyoruz. Burada farklı etkinlikle bireyleri iyileştirmeye çalışıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokol gereği Halk Eğitimi Merkezinden eğitmen görevlendiriliyor. Gözlemci olarak katıldığımız etkinliklerde danışanlarla birlikte keyifli zaman geçiriyoruz." diye konuştu.