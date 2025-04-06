Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da bağımlılıkla mücadele edenler Yeşilay atölyesinde sanatsal faaliyetlerle iyileşiyor

        ORHAN SAĞLAM - Van'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılıkla mücadele eden bireylerin rehabilitasyon süreçlerine psikososyal destek hizmetlerinin yanı sıra hobi atölyesindeki sanatsal faaliyetlerle de katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 06.04.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da bağımlılıkla mücadele edenler Yeşilay atölyesinde sanatsal faaliyetlerle iyileşiyor
        ABONE OL

        ORHAN SAĞLAM - Van'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılıkla mücadele eden bireylerin rehabilitasyon süreçlerine psikososyal destek hizmetlerinin yanı sıra hobi atölyesindeki sanatsal faaliyetlerle de katkı sağlıyor.

        Edremit ilçesinde 2020'de kurulan YEDAM, bağımlılıkla mücadelede uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibiyle bireylere destek sunuyor.

        Bağımlıktan kurtulmak isteyenlerin danışmanlık hizmeti aldığı merkezde kurulan hobi atölyesinde atıklardan seramik, vazo ve sanatsal ürünler yapılıyor.

        Terapi görüşmeleri sonrası Halk Eğitimi Merkezinden görevlendirilen eğitmenlerle sanatsal faaliyetlere katılan bireyler, hem sosyal becerilerini geliştiriyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor.

        - "Atölyeye katılan danışanlar, tedaviye daha düzenli geliyor"

        Sosyal Hizmet Uzmanı Elçin Evin, AA muhabirine, bireylerin sosyal hayatına yönelik çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

        Sosyal hayattaki riskleri tanımlayabilmek ve onların yerine yeni becerilerin konulmasını sağlamak için atölye çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Evin, "Amacımız bireylerin kaybolan yaşam becerilerini yeniden kazanmalarını sağlamak. Bireylerin riskli çevreden uzaklaşarak, rehabilite alanında zaman geçirmelerini sağlıyoruz." dedi.

        Danışanların ilk zamanlar zorluk yaşadığını anlatan Evin, şunları kaydetti:

        "Sosyal hayattaki birçok etkinlikten uzaklaştıkları için burada bunları gerçekleştirmeye çalışmaları kolay olmuyor. Atölyeye katılan danışanlar, tedaviye daha düzenli geliyor ve yeni ortamlar oluşturduklarını gözlemliyoruz. Atölyede geri dönüştürülebilecek ürünlerin kullanılmasıyla ilgili çalışmamız var. Farklı ürünlerden elde ettiğimiz malzemeleri geri dönüştürerek, danışanlarımızla bir etkinlik haline getiriyoruz. Hem bir rehabilitasyon çalışması gerçekleştiriyoruz hem de yeni ürünler elde ediyoruz."

        - "Farklı etkinlikle bireyleri iyileştirmeye çalışıyoruz"

        Sosyal Hizmet Uzmanı Halis Keve ise "Alkol, madde, kumar, teknoloji ve tütün bağımlığı alanında çalışıyoruz. Görevli arkadaşlarımızın belirlediği danışanları atölyeye alıyoruz. Burada farklı etkinlikle bireyleri iyileştirmeye çalışıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokol gereği Halk Eğitimi Merkezinden eğitmen görevlendiriliyor. Gözlemci olarak katıldığımız etkinliklerde danışanlarla birlikte keyifli zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        500 yıllık değişim!
        500 yıllık değişim!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Tur otobüsü kaza yaptı: 23 yaralı
        Tur otobüsü kaza yaptı: 23 yaralı
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Kafeye girip kabusu yaşattı
        Kafeye girip kabusu yaşattı
        Edirne'de esrarengiz cinayet
        Edirne'de esrarengiz cinayet
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!

        Benzer Haberler

        Van'da solunum sıkıntısı çeken bebek polis helikopteriyle hastaneye ulaştır...
        Van'da solunum sıkıntısı çeken bebek polis helikopteriyle hastaneye ulaştır...
        Van'da Memleket Partisi'nden AK Parti'ye geçenlere rozet takıldı
        Van'da Memleket Partisi'nden AK Parti'ye geçenlere rozet takıldı
        Artos Dağı'nda çığ altında kalan kayakçı kendi imkanlarıyla kurtuldu
        Artos Dağı'nda çığ altında kalan kayakçı kendi imkanlarıyla kurtuldu
        Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı
        Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı
        Başkale'de kar yağışı; ilçe beyaza büründü
        Başkale'de kar yağışı; ilçe beyaza büründü
        Topladığı ekmek kırıntıları ile 17 yıldır kuşları besliyor
        Topladığı ekmek kırıntıları ile 17 yıldır kuşları besliyor