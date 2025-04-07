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        Van'da ambulans helikopter hamile kadın için havalandı

        Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:33 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:33
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        Van'da ambulans helikopter hamile kadın için havalandı
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        Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Başkale Devlet Hastanesinde tedavi gören 25 yaşındaki 35 haftalık hamile kadının, ileri tetkik ve tedavi için Van'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan kadın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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