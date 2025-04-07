Van'da ambulans helikopter hamile kadın için havalandı

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan kadın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Başkale Devlet Hastanesinde tedavi gören 25 yaşındaki 35 haftalık hamile kadının, ileri tetkik ve tedavi için Van'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

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