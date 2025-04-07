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        Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te ikinci ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te öğrenciler, ikinci ara tatilin ardından dersbaşı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:21 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:21
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        Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te ikinci ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
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        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te öğrenciler, ikinci ara tatilin ardından dersbaşı yaptı.

        Van'da 1597 okulda 305 bin 284 öğrenci ve 18 bin 562 öğretmen için ilk ders zili çaldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflara alındı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, yaptığı açıklamada, bayram tatilinin getirdiği huzur ve geçirilen güzel anların ardından eğitim yolculuğunun kaldığı yerden devam ettiğini belirtti.

        Ara tatilde öğrencilerin dinlendiğini ve yeni hedefler belirlediğini ifade eden Aras, şunları kaydetti:

        "Şimdi, bilgiyle donanmak, emekle şekillenen başarıya bir adım daha yaklaşmak için yeniden sınıflarımıza dönüyoruz. Yeni haftanın ve yeni başlangıcın sizlere sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Tüm öğretmenlerimize gösterdikleri özveri için şükranlarımı sunuyor, sevgili öğrencilerimizin de öğrenme azimlerini kaybetmeden yollarına devam etmelerini diliyorum."

        - Muş

        Muş'ta 697 okulda 6 bin 663 öğretmen ve 104 bin 641 öğrenci dersbaşı yapmanın heyecanını yaşadı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Süleyman Şah İlkokulu'nda program düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına geçerek dersbaşı yaptı.

        Sınıfları dolaşarak öğrencilerin ve öğretmenlerin geçmiş bayramını kutlayan Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere, ara tatilden sonraki sürecin etkin, verimli ve kaliteli geçmesini diledi.

        Kıvanç, "Sayın Bakanımızın liderliğinde hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında çocuklarımızı daha yetkin ve erdemli yetiştireceğimizden ve gayret göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Eğitim-öğretim yılının bundan sonraki sürecinin de daha etkin, daha verimli, daha kaliteli geçmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

        Programa, Muş Milli Eğitim Şube Müdürü Nedim Öner ve veliler katıldı.

        - Hakkari

        Hakkari'de 443 eğitim kurumunda 60 bin 882 öğrenci ve 4 bin 57 öğretmen, Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirilen aradan sonra dersbaşı yaptı.

        Cumhuriyet İlk ve Ortaokuluna gelen öğrenciler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına geçti.

        Öğretmenler de ara tatilin ardından ilk derslerini verdi.

        - Bitlis

        Bitlis'te ikinci ara tatilin ardından öğrenci ve öğretmenler için ilk ders zili çaldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, il genelinde 784 okulda 6 bin 540 öğretmenin görev yaptığını belirtti.

        Kentte 100 bin 661 öğrencinin ders başı yaptığını ifade eden Kaya, öğrencilere başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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