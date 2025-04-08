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        Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası doğaseverleri ağırladı

        Van'da doğaseverler, baharın tonlarına bürünen Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası'nı gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 16:11 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:11
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        Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası doğaseverleri ağırladı
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        Van'da doğaseverler, baharın tonlarına bürünen Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası'nı gezdi.

        Kışın kar altındaki Çarpanak Adası, havanın ısınmasıyla yemyeşil doğası ve çiçek açan badem ağaçlarıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

        Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi doğaseverler, Çitören Mahallesi'nde bir saat süren tekne yolculuğunun ardından adaya ulaştı.

        Adadaki tarihi ve doğal güzellikleri gezen ziyaretçiler, fotoğraf çekti, manzaranın keyfini yaşadı.

        Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, havanın ısınmasıyla bahar etkinliklerine başladıklarını söyledi.

        Demez, 100 kişinin katılımıyla Çarpanak Adası'na geldiklerini belirterek, "Buraya çiçek açan badem ağaçları ile Van Gölü'nün mavi tonlarını bir arada görmek için geldik. Manzara bizi heyecanlandırdı. Martı yuvalarına zarar vermemek için tek sıra halinde yürüdük. Bu konuda katılımcıları da bilgilendirdik. Keyifli bir etkinlik oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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