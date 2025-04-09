Van'da 3 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi
Van'ın Erciş ilçesinde gümrük kaçağı 3 bin 940 paket sigara ele geçirildi.
Van'ın Erciş ilçesinde gümrük kaçağı 3 bin 940 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, dün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede durdurulan bir minibüsün gizli bölmelerinde yapılan aramada 3 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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