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        Van'da 3 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Van'ın Erciş ilçesinde gümrük kaçağı 3 bin 940 paket sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:42 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:42
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        Van'da 3 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Van'ın Erciş ilçesinde gümrük kaçağı 3 bin 940 paket sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, dün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede durdurulan bir minibüsün gizli bölmelerinde yapılan aramada 3 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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