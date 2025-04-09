Karla kaplı Artos Dağı macerasever kayakçıları ağırladı

ORHAN SAĞLAM - Van'ın Gevaş ilçesindeki 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'nın zirvesine tırmanan kayakseverler, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerden kayarak adrenalin dolu zaman geçirdi.

Yerli ve yabancı sporseverlerden oluşan bir grup kayakçı, yüzlerce metre yükseklikte güzel manzaranın tadını çıkarmak için Artos Dağı'na tırmandı.

Yaklaşık 4,5 saat süren zorlu tırmanışla zirveye ulaşan kayakseverler, karla kaplı sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerden kayak ve snowboard ile slalom yaparak iniş yaptı.

Adrenalin tutkunu sporcular, nisanda Van Gölü manzarasına karşı kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Dağ Kayağı Milli Takım sporcusu Doğukan Kömür, AA muhabirine, kayak yapmak için zorlu bir yolculuk yaptıklarını söyledi.

Güzel manzarada kayak yapmanın heyecanlı ve keyifli olduğunu anlatan Kömür, "Türkiye'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Artos Dağı oluyor. Hem manzarası hem de yüksekliğinden dolayı tercihimiz burası oluyor. Ülkenin birçok ilinde bulunan kayak merkezleri kar olmadığı için sezonu kapattı. Burada ise pist seviyesinde kar kalınlığı mevcut. Biz de bunu değerlendirmek istedik." dedi.

- "Kayakseverler için keşfedilmesi gereken bir rota" Almanya'dan gelen kayakçı Rolf Hohlweg ise Türkiye'nin sadece tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, doğa manzaralarıyla da dikkati çektiğini söyledi. Benzersiz manzara eşliğinde kayak yapmanın farklı bir deneyim sunduğunu dile getiren Hohlweg, şunları kaydetti: "Avrupa'da kayak pistlerinde yoğun kalabalıkta kaymak oldukça yaygınken Türkiye'deki dağlarda bu deneyim daha huzurlu. Türkiye'nin çeşitli kayak merkezlerinde, bazen tek başınıza kayma fırsatı bulabilirsiniz. Bu sakinlik, kayak yaparken doğanın sesini dinleyebilmek ve huzurlu bir ortamda kaymanın keyfini çıkarmak isteyenler için mükemmel bir avantaj sunuyor. Göl manzarası eşliğinde kayak yapmanın da kendine has bir büyüsü var. Berrak gölleri ve dağ manzaralarını izleyerek kaymak, burada geçirdiğiniz zamanı daha da özel kılıyor. Türkiye'nin dağlarındaki bu huzurlu ve eşsiz deneyim, kayakseverler için mutlaka keşfedilmesi gereken bir rota oluşturuyor."