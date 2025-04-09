Çaldıran Kaymakamı Bakan, polisleri kabul etti

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelini makamında kabul etti.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Muhammet Nurettin Yüksel ve beraberindeki polisler, Kaymakam Bakan'ı ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutlayan Kaymakam Bakan, polislere çiçek verdi.

Polislerin özveri ve fedakarlıkla görev yaptığını belirten Bakan, "Görevleri başında şehit olan polislere Allah'tan rahmet diliyorum. Onları minnetle anıyorum. Ülkemizin dört bir tarafında görev yapan kahraman polisimize sağlık, mutluluk ve nice başarılar diliyorum." dedi.