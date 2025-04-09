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        Çaldıran Kaymakamı Bakan, polisleri kabul etti

        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelini makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:18 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:23
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        Çaldıran Kaymakamı Bakan, polisleri kabul etti
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        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelini makamında kabul etti.

        İlçe Emniyet Müdür Vekili Muhammet Nurettin Yüksel ve beraberindeki polisler, Kaymakam Bakan'ı ziyaret etti.

        Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutlayan Kaymakam Bakan, polislere çiçek verdi.

        Polislerin özveri ve fedakarlıkla görev yaptığını belirten Bakan, "Görevleri başında şehit olan polislere Allah'tan rahmet diliyorum. Onları minnetle anıyorum. Ülkemizin dört bir tarafında görev yapan kahraman polisimize sağlık, mutluluk ve nice başarılar diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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