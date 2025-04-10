Van'da şiddetli rüzgar çatılara zarar verdi

Kentte toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı. Araçlar ile evlerin pencere ile balkonları tozla kaplandı.

Fırtına nedeniyle İpekyolu ve Edremit ilçelerinde bazı binaların çatıları zarar gördü.

Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarına zarar verdi, ağaçların dallarını kırdı.

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