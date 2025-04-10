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        Van'da şiddetli rüzgar çatılara zarar verdi

        Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarına zarar verdi, ağaçların dallarını kırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 09:30 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:13
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        Van'da şiddetli rüzgar çatılara zarar verdi
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        Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarına zarar verdi, ağaçların dallarını kırdı.

        Kentte dün başlayan ve akşam etkisini artıran rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Yol kenarındaki bazı ağaçlar devrildi, dalları kırıldı, boş çöp konteynerleri yola savruldu.

        Fırtına nedeniyle İpekyolu ve Edremit ilçelerinde bazı binaların çatıları zarar gördü.

        Çatılardan düşen parçalar, park halindeki araçlara zarar verdi.

        Kentte toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı. Araçlar ile evlerin pencere ile balkonları tozla kaplandı.

        Şiddetli rüzgar ve toz taşınımının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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