Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Van İl Başkanlığı'nı ziyaret etti:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Havacılıkta nasıl başarılı olduysak uzay teknolojilerinde de kendi uydu geliştirme kabiliyetlerimizi çok daha ileri düzeylere taşıyacağız, uzaya bağımsız erişen bir ülke olacağız." dedi.

Van'daki programları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya gelen Kacır, Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol ve dava arkadaşları olarak Türkiye'yi tam bağımsızlık yolculuğunda güçlendirecek, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek adımları atmak için hep birlikte çalıştıklarını belirten Kacır, davalarının millet, memleket, güçlü ve büyük Türkiye, tam bağımsız ülke davası olduğunu söyledi

Dünyanın çok farklı bir dönemde olduğunu dile getiren Kacır, "Muhakkak sizler haberlerden takip ediyorsunuz. Sadece Türkiye'de ya da bölgemizde değil tüm dünyada insanlığın alışık olmadığı şeyler son dönemde cereyan ediyor. Dolayısıyla bu döneme Türkiye'nin çok güçlü şekilde adım atması için el birliğiyle bugüne kadar ortaya koyduğumuz gayretleri taçlandıracak yeni eserler, hizmetler ve projeler üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'nin üretim gücünü yükselttik" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm Türkiye'de bir üretim devrimi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Kacır, "Türkiye'nin üretim gücünü yükselttik, ihracat kabiliyetini artırdık. Geçtiğimiz ay ihracat rekoru kırdık. Türkiye'nin ihracatı 263 milyar dolara yükseldi. Dünyanın yaşadığı değişimde, dönüşümde Türkiye'nin önünde yeni fırsat pencereleri oluşacak. Biz tüm bu dönüşüme çok hazırlıklıyız çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğunun ekonomik ve teknolojik bağımsızlıktan geçtiği anlayışıyla tüm bu alanlara 22 yıl boyunca muazzam yatırımlar gerçekleştirdi." diye konuştu. Ankara Etimesgut Havalimanında 2023'te TEKNOFEST düzenlediklerini anımsatan Kacır, şunları kaydetti: "Teknofest düzenlediğimiz yıldan 82 yıl önce Etimesgut'ta uçak fabrikası kurulmuştu, 1941'de. 1949'da 950 kişi çalışıyordu. Türkiye'den, Ankara'dan, Etimesgut'tan bahsediyoruz. 1949'da uçak fabrikası kapatıldı. Niçin kapatıldı çünkü 1948'de Türkiye'ye Marshall yardımları girdi. Marshall yardımları ne? Kalkınma yardımları. Amerika öncülüğünde batılı ülkeler Türkiye gibi İkinci Dünya Savaşı sonrasında kalkınma çabası içinde olacak ülkelere sözüm ona kalkınma yardımları yaptılar. Peki yardım yapan, yanında başka ne yaptı? Talimat verdi. Dedi ki, 'Bak biz sana yardım yapacağız ama sen sakın bizim söylediğimiz işler dışında işlerle uğraşmayacaksın. Uçak üretmek gibi altından kalkamayacağın işlerle kısıtlı kaynaklarını harcamayacaksın. Sen basit tarım makineleri ancak üretecek bir ülke olacaksın' İşte bu anlayışla çok uzun yıllar maalesef Türkiye kalkınma yolculuğunda rakiplerinin gerisinde kalmıştı."

- "Uzaya bağımsız erişen bir ülke olacağız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam iradesinin ortaya konduktan sonra Türkiye'nin Bayraktar, Akıncı, Anka, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, KAAN ve Kızılelma ile gökyüzüne imzasını attığını vurgulayan Kacır, şu ifadeleri kullandı: "Bu, ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Türk milleti olarak ortak başarımızdır. Allah'ın izniyle daha büyük başarılara da imza atacağız. Havacılıkta nasıl başarılı olduysak uzay teknolojilerinde de kendi uydu geliştirme kabiliyetlerimizi çok daha ileri düzeylere taşıyacağız, uzaya bağımsız erişen bir ülke olacağız. Tüm bunları yaparken hiçbir şehrimizi, bölgemizi geride bırakmayacağız. Van'a yakın zamanda bir bilim merkezi kazandıracağız, yıl sonunda da açılışını yapacağız. Tüm bu yolculuk kardeşlik içinde olacak. Terörsüz Türkiye'de Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz."