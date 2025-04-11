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        Çaldıran'da öğrencilerden polislere ziyaret

        Van'ın Çaldıran ilçesinde öğrenciler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla polislere ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:43 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:46
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        Çaldıran'da öğrencilerden polislere ziyaret
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde öğrenciler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla polislere ziyarette bulundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Akif Çınarbay, beraberindeki öğrencilerle İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümünü tebrik eden öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgiler aktarıldı.

        İlçe Emniyet Müdür Vekili Muhammet Nurettin Yüksel, ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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