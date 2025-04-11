Çaldıran'da öğrencilerden polislere ziyaret
Van'ın Çaldıran ilçesinde öğrenciler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla polislere ziyarette bulundu.
Van'ın Çaldıran ilçesinde öğrenciler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla polislere ziyarette bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Akif Çınarbay, beraberindeki öğrencilerle İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümünü tebrik eden öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgiler aktarıldı.
İlçe Emniyet Müdür Vekili Muhammet Nurettin Yüksel, ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür etti.
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