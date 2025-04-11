Van'da düzenlenen "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" sona erdi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğiyle düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nı (DAKAF'25) sona erdi.

Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde, "Yetenek Her Yerde" sloganıyla Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirilen fuara, lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar ilgi gösterdi.

Dün düzenlenen törenle açılan fuarı ziyaret edenler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel firmaların temsilcileriyle bir araya geldi, bilgilendirme toplantıları ve atölye çalışmalarına katıldı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, öğrenci ve gençlerin meslek hayatlarına katkı sağlayacak önemli bir fuarı sorunsuz tamamlamanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Gençlerin ve öğrencilerin iki gün boyunca kamu kurum ve kuruluşlarının, iş dünyasının, özel sektörün stantlarını ziyaret ederek, kariyerleriyle ilgili bilgi aldığını belirten Şevli, "Geçen yıl düzenlediğimiz DAKAF'24'e yaklaşık 50 bin kişi katılmıştı. Bu yıl ki fuarımıza dün yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Bugün daha yoğun geçti. Alanlar, stantlar doluydu. Öğrencilerimiz büyük bir ilgi gösterdi. Dünden bu yana fuar alanına QR kodla giriş yapan öğrencilerle katılımcı sayısı 50 bini aştı. Kapanış törenimizde Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, proje ve diğer alanlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini takdim ettik." diye konuştu.

- "Güçlü ve büyük bir devletimiz var"

Fuarda yaklaşık 300 öğrencinin görev aldığını dile getiren Şevli, şunları kaydetti:

"Enerji dolu, güzel, verimli bir fuar düzenledik. Öğrencilerimiz ülkemizin önde kurumlarından Türk Hava Yolları, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, devlet bankaları gibi kurumların insan kaynakları uzmanlarıyla tanışma fırsatı buldu, staj ve iş imkanlarını öğrendi.

Kariyer fuarının en önemli özelliği fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırıyor. Biz hep şunu diyoruz. Güçlü ve büyük bir devletimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin önde gelen kamu kurum ve kuruluşlarının, bakanlıklarımızın insan kaynağı yöneticileri burada Vanlı, Hakkarili, Bitlisli, Iğdırlı, Siirtli ve Muşlu öğrencimizin ayağına kadar geldi, tecrübelerini paylaştı."

Şevli, bu tür organizasyonları her yıl düzenlemeyi hedeflediklerini anlatarak, bu konuda kendilerine destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.