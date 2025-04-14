Van'da tiroid ameliyatındaki risk, teknolojiyle aşıldı
Van'da tiroid bezi rahatsızlığı nedeniyle yutkunma ve konuşma güçlüğü çeken 49 yaşındaki Aynur Hakir, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sinir monitörizasyonu teknolojisi uygulanarak yapılan ameliyatla iyileşti.
Van'da tiroid bezi rahatsızlığı nedeniyle yutkunma ve konuşma güçlüğü çeken 49 yaşındaki Aynur Hakir, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sinir monitörizasyonu teknolojisi uygulanarak yapılan ameliyatla iyileşti.
Yutkunma ve konuşma güçlüğü şikayetiyle hastaneye başvuran 6 çocuk annesi Hakir'e yapılan tetkikler sonucunda guatr teşhisi konuldu.
Ameliyat olmasına karar verilen hasta, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Kadir Bartın tarafından, komplikasyon riski nedeniyle sinir monitörizasyonu teknolojisi kullanılarak ameliyat edildi.
Bartın, gazeteciler, ameliyatın başarıyla sonuçlandığını söyledi.
Tiroid bezinin soluk borusu ve ses tellerine yakın bir konumda olması nedeniyle ameliyatın dikkat gerektirdiğini belirten Bartın, şunları kaydetti:
"Vakada ciddi komplikasyon riski mevcuttu. Ancak modern cerrahi tekniklerden biri olan sinir monitörizasyonu teknolojisini kullanarak başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Tiroid bezine çok yakın seyreden ve ses tellerinin çalışmasını sağlayan, aynı zamanda yutma fonksiyonunda da görevli bir çift sinirimiz var. Bu sinirin hasar görmesi veya kesilmesi, hastalarımızın en çok endişe duyduğu durumlardan biridir. Bu riski azaltmak için sinir monitörizasyonu teknolojisinin kullandık."
Hastanın taburcu olma aşamasına geldiğini dile getiren Bartın, bu yöntemi diğer tiroid hastalarında da kullandıklarını aktardı.
Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hakir ise "Hocamız hastalığım ve sonrasında olacağım ameliyat ile ilgili bilgi verdi. Ameliyattan korkuyordum ama sağ olsun, hocamız beni başarılı bir şekilde ameliyat etti ve sağlığıma kavuştum." dedi.
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