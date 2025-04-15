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        Doğudaki 4 ilde 97 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:32 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:32
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        Doğudaki 4 ilde 97 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar nedeniyle 40 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Van-Hakkari kara yolunun 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde yağış nedeniyle görüş mesafesi düştü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        Beyaza bürünen Başkale ilçesinde, araçlar karla kaplandı.

        Belediye ekipleri, yol, cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı.

        - Bitlis

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipi nedeniyle dün kapanan 74 köy yolundan 73'ünün ulaşıma açıldığını belirtti.

        Kurtkan, kapalı 1 köy yolunun açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

        - Muş

        Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kar ve tipi nedeniyle 19 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

        Yentür, vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımda aksamaların yaşanmaması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

        - Hakkari

        Hakkari'de iki gündür etkisini gösteren kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, il genelinde kar nedeniyle 10 köy ve 27 mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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