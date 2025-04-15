Doğudaki 4 ilde 97 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar nedeniyle 40 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van-Hakkari kara yolunun 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde yağış nedeniyle görüş mesafesi düştü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Beyaza bürünen Başkale ilçesinde, araçlar karla kaplandı.

Belediye ekipleri, yol, cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipi nedeniyle dün kapanan 74 köy yolundan 73'ünün ulaşıma açıldığını belirtti.

Kurtkan, kapalı 1 köy yolunun açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.