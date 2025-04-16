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        Van'da Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi başladı

        Sağlık Bakanlığınca başlatılan ve sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedefleyen Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi, Van'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 13:55 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:08
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        Van'da Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi başladı
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        Sağlık Bakanlığınca başlatılan ve sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedefleyen Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi, Van'da başladı.

        "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı" kapsamında "Sağlıklı Hayat İçin SAHA'dayız" sloganıyla hayata geçirilen proje, vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını ve sağlık konularında bilinçlenmesini hedefliyor.

        Proje, aile hekimliği hizmetlerinin güçlendirilmesi, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi, kronik hastalıkların önlenmesi ve bağımlılıkla mücadele gibi konuları içeriyor.

        İpekyolu Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde verilen eğitime katılan Leyla Güçlü, sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemli olduğunu belirtti.

        Eğitime katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Güçlü, "Sağlıklı yaşam kültürü ve sağlık okur yazarlığını arttırmak amacıyla kurulan bu akademide sağlıklı hayat merkezlerinde psikolog, sosyolog, fizyoterapist, diyetisyen gibi birimler hizmet veriyor. Buradan ücretsiz yararlanabiliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        Vatandaş Seyfettin Şayak ise, "Proje vatandaşlara fayda sağlayacak. Sağlıklı yaşamak ve sağlıklı yaşlanmak için neler yapılabilir konusunda bize eğitim verdiler." diye konuştu

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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