Van'da "1 Fikir 1 Doğu" etkinliği düzenlendi

Van'da Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneğince (TÜMMİAD) "1 Fikir 1 Doğu" etkinliği düzenlendi.

İnovasyonu teşvik etmek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Van Genç Girişimciler Kurulu işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı.

Programın açılışında konuşan TÜMMİAD Başkanı Bülent Kavaklı, etkinlikle kültür oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Etkinlikte yer alan her projenin değerli olduğunu belirten Kavaklı, şunları kaydetti:

"Bu ülkeye 300'den fazla madalya kazandırmış bir yapılanmayız. Ülkemizdeki her projeye sahip çıkmaya çalışıyoruz. Daha önce bölgelerde yarışmalar yapıyorduk fakat isimlendirmemiştik. Ülkemizi yurt dışındaki yarışmalarda temsil etmek gibi bir yapımız var. Yarışmalarımız artık tüm şehirlerde yapılacak. Şehirlerimizdeki projeleri sahiplenmeliyiz. Burada başarılı olan projelerin 1 Fikir 1 Türkiye finallerine katılacak."

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Köroğlu ise "Bu topraklar tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Bu coğrafya artık geleceğini inşa eden genç fikirlerle anılacak. Bunun ilk adımını burada atıyoruz. Van'da fikir hareketi filizlenecek. Gençlerimizin yanındayız." dedi.