Van'da 3 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

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