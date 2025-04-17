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        Van'da 3 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Van'ın Muradiye ilçesinde gümrük kaçağı 3 bin 140 paket sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 20:35 Güncelleme: 17.04.2025 - 20:38
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        Van'da 3 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Van'ın Muradiye ilçesinde gümrük kaçağı 3 bin 140 paket sigara ele geçirildi.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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