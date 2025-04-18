Van'da "okur yazar buluşması" etkinliği düzenlendi

Çocukların keyifli vakit geçirdiğini belirten Işıl, "Farkındalık yaratmak, okulumuzu tanıtmak için okur yazar buluşması düzenledik. Çocuklarımız mutlu oldular. Öğrencilerin heyecanı bize de yansıdı." dedi.

Okul aile birliği üyesi Işıl Özel ise öğrenciler için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Erdemkent İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte çocuk kitapları hazırlayan Hikmetullah Yetkin, öğrencilerle bir araya geldi.

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