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        Van'da 32 kilo 460 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van Ferit Melen Havalimanı'nda 32 kilo 460 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 16:42 Güncelleme: 20.04.2025 - 16:55
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        Van'da 32 kilo 460 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Van Ferit Melen Havalimanı'nda 32 kilo 460 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün Ferit Melen Havalimanı'nda yapılan analiz çalışmaları sonucu yabancı uyruklu 2 şüpheli durduruldu.

        Yabancı uyruklu şüphelilerin üzerlerinde ve valizlerinde yapılan aramada 32 kilo 460 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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