Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da içme suyu hattında onarım çalışması sürüyor

        Van Büyükşehir Belediyesi Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, içme suyu hattında meydana gelen arızaları gidermek için onarım çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:26 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da içme suyu hattında onarım çalışması sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van Büyükşehir Belediyesi Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, içme suyu hattında meydana gelen arızaları gidermek için onarım çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kente içme suyu sağlayan Bejingir kaynağından gelen 1500'lük isale hattında oluşan arızaların giderilmesine yönelik başlatıldı.

        İçme Suyu Daire Başkanlığına bağlı ekipler, isale hattında tespit ettikleri arızaları gidermek için mesai yapıyor.

        Ekipler, belirlenen tarihten önce arızaları onararak su kesintisini sonlandırmayı hedefliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Rize'de altı cami üstü yol
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Rize'de altı cami üstü yol
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        'Sapkın parti' davasında 2 sanığa beraat!
        'Sapkın parti' davasında 2 sanığa beraat!
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!

        Benzer Haberler

        AK Parti Van İl Başkanı Arvas ve yöneticilerden DEM Parti'ye "geçmiş olsun"...
        AK Parti Van İl Başkanı Arvas ve yöneticilerden DEM Parti'ye "geçmiş olsun"...
        Van'da güvenlik korucularına arama kurtarma eğitimi verildi
        Van'da güvenlik korucularına arama kurtarma eğitimi verildi
        Van'da Türk Kalp Vakfı'nın 50. yılı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi
        Van'da Türk Kalp Vakfı'nın 50. yılı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 27 şüpheli yakalandı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 27 şüpheli yakalandı
        Van'da 48 kilo 140 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 48 kilo 140 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı
        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı