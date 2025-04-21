Van'da içme suyu hattında onarım çalışması sürüyor

İçme Suyu Daire Başkanlığına bağlı ekipler, isale hattında tespit ettikleri arızaları gidermek için mesai yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kente içme suyu sağlayan Bejingir kaynağından gelen 1500'lük isale hattında oluşan arızaların giderilmesine yönelik başlatıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, içme suyu hattında meydana gelen arızaları gidermek için onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.