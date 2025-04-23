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        Türkiye Alzheimer Derneği Van Şubesi, bilgilendirme toplantısı düzenledi

        Türkiye Alzheimer Derneği Van Şubesi, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:52 Güncelleme: 23.04.2025 - 12:31
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        Türkiye Alzheimer Derneği Van Şubesi, bilgilendirme toplantısı düzenledi
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        Türkiye Alzheimer Derneği Van Şubesi, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenledi.

        Kentteki bir otelde gerçekleştirilen eğitim toplantısı, hasta yakınları ve sağlık çalışanları için iki oturum şeklinde yapıldı.

        Toplantıya katılan Türkiye Alzheimer Derneği Tıbbi Kurul Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, katılımcılara Alzheimer hastaları için Air Tag dağıttı.

        Avukat Büşra Marangozoğlu ve Psikolog Ezgi Gizem Gürbüz de katılımcılara bilgi verdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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