Türkiye Alzheimer Derneği Van Şubesi, bilgilendirme toplantısı düzenledi

Avukat Büşra Marangozoğlu ve Psikolog Ezgi Gizem Gürbüz de katılımcılara bilgi verdi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen eğitim toplantısı, hasta yakınları ve sağlık çalışanları için iki oturum şeklinde yapıldı.

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