Van'da 25 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri görevlilerince Edremit uygulama noktasında şüphe üzerine bir cip durduruldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

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