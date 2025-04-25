Bitlis'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.
Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Jandarma ekiplerince, 20-22 Nisan'da göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda 5 düzensiz göçmen ve 4 şüpheli yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilirken, insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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