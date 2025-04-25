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        Bitlis'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

        Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:35 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:54
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        Bitlis'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
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        Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

        Jandarma ekiplerince, 20-22 Nisan'da göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda 5 düzensiz göçmen ve 4 şüpheli yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilirken, insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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