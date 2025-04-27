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        Van'da kaçak avlanan 60 kilogram inci kefali suya geri bırakıldı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde kaçak avlanan 60 kilogram inci kefali suya geri bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 08:54 Güncelleme: 27.04.2025 - 08:54
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        Van'da kaçak avlanan 60 kilogram inci kefali suya geri bırakıldı
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde kaçak avlanan 60 kilogram inci kefali suya geri bırakıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerince, Akköprü ve Kurubaş derelerinde kaçak avlanan 60 kilogram canlı inci kefali ele geçirildi.

        Balıkları suya geri bırakan ekipler, kaçak avcılıkta kullanılan ağa el koydu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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