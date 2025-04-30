Başkale Kaymakamı Erdoğan, okulları ziyaret etti

Van'ın Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu ve Yunus Emre Ortaokulunu ziyaret eden Erdoğan, okulların çalışmaları, projeleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.

Sınıfları dolaşan Erdoğan, öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Erdoğan'a, İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri eşlik etti.

Erdoğan daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) ziyaret etti.

Merkezde eğitim gören kursiyerlerin çalışmalarını inceleyen Kaymakam Erdoğan, kursiyerlerle sohbet ederek bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında merkezde eğitim gören kursiyerlerin çalışmalarını inceleyen Kaymakam Erdoğan, kursiyerlerle sohbet ederek bilgi aldı.