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        Van'da yol ve altyapı çalışmaları devam ediyor

        Van Büyükşehir Belediyesince, havanın ısınmasıyla başlatılan yol bakım, onarım ve altyapı çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:30 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:42
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        Van'da yol ve altyapı çalışmaları devam ediyor
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        Van Büyükşehir Belediyesince, havanın ısınmasıyla başlatılan yol bakım, onarım ve altyapı çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı 14 şantiye şefliği, onlarca araç ve personel ile sorumluluk alanındaki yollarda çalışmalarına devam ediyor.

        Havanın ısınmasıyla çalışmaları hızlandıran ekipler, kent genelindeki birçok noktada mesai yapıyor.

        Ekipler, kırsalda yol genişletme, yama, dolgu, menfez, alt ve üstyapı, kent ve ilçelerde ise yol bakım, onarım ile altyapı çalışmaları yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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