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        Van'da öğrenciler arası ses yarışması düzenlendi

        Van'da İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrenciler arası ses yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:08 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:12
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        Van'da öğrenciler arası ses yarışması düzenlendi
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        Van'da İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrenciler arası ses yarışması düzenlendi.

        İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi salonunda yapılan "Genç Sesler Sahneye Çıkıyor" yarışmasında öğrenciler seslendirdikleri şarkılarla dereceye girebilmek için yarıştı.

        Etkinliğe katılan davetliler şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Şakir Sığınç, müziğin birleştirici gücü altında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Sığınç, şöyle konuştu:

        "Bu özel gün sadece bu yarışmanın finali değil aynı zamanda yeteneklerin, cesaretin, özgüvenin ve sanatın kutlandığı anlamlı bir gündür. Müzik dillerin ötesinde bir iletişim aracıdır. Duygularımızı, düşüncelerimizi hayallerimizi ifade etmenin en güçlü yollarından biridir. Bugün sahnede yer alan her öğrencimizi yürekten tebrik ediyorum."

        Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Serkan Karakurt da okullarda akademik başarının yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetler de yürüttüklerini dile getirdi.

        Öğrencilerin yeteneklerini keşfetmek, onları konservatuvarlara hazırlamak için çaba gösterdiklerini ifade eden Karakurt, şöyle konuştu:

        "Bugün üçüncüsünü düzenlediğimiz liseler, ortaokullar ve ilkokullar arası ses yarışmamızın ödül törenini yaptık. Gelecek dönemlerde de bunu devam ettireceğiz. Van'da ses yarışması artık kültür haline geldi. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de çok güzel işlere imza atacağız." dedi.

        Müzik öğretmeni Erdem Çurku ise gelecekte öğrencilere meslek kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

        Yarışmaya katılımın yüksek olduğunu kaydeden Çurku, "Bundan sonra yarışmalara devam edeceğiz. Önemli olan burada çocuklarımızın özgüven kazanması. Onları küçük de olsa ödüllendirdik ama bu yaşta çocuklar sahnenin tozunu yuttu. Daha önce düzenlenen yarışmada birinci olan öğrencimiz, Ankara Üniversitesi'nde eğitimini sürdürüyor. Böyle yetenekleri keşfederek kendilerini geliştirmelerini sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Programa okul müdürleri ve veliler katıldı.

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