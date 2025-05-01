Van'da işten çıkarılan belediye çalışanları eylemlerini sürdürüyor

Van'da bazı belediyelerde görevlerine son verilen işçiler, görevlerine dönmek için başlattıkları eylemlerine devam ediyor.

İpekyolu Belediye binası önünde kurdukları çadırda eylem yapan işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde seslerini duyurmaya çalıştı.

Yakınlarıyla çadırda bir araya gelen işçiler ve yakınları, attıkları sloganlarla işe dönme taleplerini yineledi.

Hizmet-İş Sendikası İl Başkan Yardımcısı Metin Yüksel Sevinç ve sendika üyeleri de işçileri ziyaret ederek eylemlerine destek verdi.

Sevinç, işçilerin aylardır İpekyolu Belediyesi binasının önüne kurdukları çadırda eylemlerini sürdürdüğünü anımsattı.

İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de haklı mücadelelerine devam ettiğini belirten Sevinç, "Geçen yıl işçi bayramından bir gün sonra 2 Mayıs'ta DEM Partili belediyeler işçi kıyımı gerçekleştirdi. Haksız ve hukuksuz bir şekilde kentteki belediyelerde çalışan 800 kişi işten çıkarıldı. 1 Mayıs'ta düzenlediğimiz eylem ülke genelinde örnek bir eylemdir. Haksız yere çıkarılan emekçi arkadaşlarımızın işlerine geri dönmeleri için mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.