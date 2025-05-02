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        Van'da belediye ekibi, engelli kadının hayatını kolaylaştırmak için evine rampa yaptırdı

        Van Büyükşehir Belediyesi ekibince, engelli kadının evine daha rahat girebilmesi için rampa yaptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 10:51 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:00
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        Van'da belediye ekibi, engelli kadının hayatını kolaylaştırmak için evine rampa yaptırdı
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        Van Büyükşehir Belediyesi ekibince, engelli kadının evine daha rahat girebilmesi için rampa yaptırıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde evinden çıkarken zorluk yaşayan bedensel engelli Gülten Çiftçi için çalışma başlatıldı.

        Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekibi, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Çiftçi'yi evinde ziyaret etti.

        Akülü tekerlekli sandalye hediye eden ekip, Çiftçi'nin eve giriş çıkışını daha rahat sağlaması için engelli rampası yaptı ve oda kapılarının girişindeki mermerleri kaldırarak düz zemin oluşturdu.​​​​​​​

        Balkon girişine de engelli rampası inşa eden ekip, Çiftçi'ye evde kullanması için de manuel tekerlekli sandalye verdi.

        Çalışma sayesinde ulaşımı daha rahat sağlayan Çiftçi, "Yapılan hizmetlerden büyük mutluluk duyuyorum. Emeği geçen tüm personele teşekkür ederim." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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