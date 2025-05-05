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        Van'da akademisyenler ve öğrenciler Gazze'ye destek için yürüdü

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 23:27 Güncelleme: 05.05.2025 - 23:33
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        Van'da akademisyenler ve öğrenciler Gazze'ye destek için yürüdü
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Akşam saatlerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Kampüs Camisi önünde bir araya gelen akademisyenler ve öğrenciler, tekbirler getirerek üniversite yerleşkesinde yaklaşık 3 kilometre yürüdü.

        Yürüyüşün ardından gruptakiler adına açıklama yapan Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, İsrail'in Filistin'de 70 yıldır sürdürdüğü saldırı ve işgal politikasını 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli bir şekilde artırdığını söyledi.

        İsrail'in kadın, bebek ve çocukları acımasızca katlettiğini belirten İslam, şunları kaydetti:

        "İsrail mazlumları öldürerek soykırım suçu işliyor. Bu zulmü duyurmaya çalışıyoruz. Düzenlediğimiz yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve farkındalık oluşturmak istedik. Filistin'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bu akşam bir kez daha gösterdik. Onların sesi olmak istedik. Bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz."

        Yürüyüş, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dua ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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