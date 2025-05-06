Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Çizgi filmden etkilenerek balkondan atlayan çocuk, fizik tedaviyle desteksiz yürümeye başladı

        NEVZAT UMUT UZEL/BAHAR TANRITANIR - Van'ın Gevaş ilçesinde 10 yıl önce izlediği çizgi filmin etkisiyle balkondan atlayarak beyin kanaması geçiren 14 yaşındaki Halit Duranlı, uygulanan fizik tedavi sayesinde yatağa bağımlı olmaktan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:49 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çizgi filmden etkilenerek balkondan atlayan çocuk, fizik tedaviyle desteksiz yürümeye başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        NEVZAT UMUT UZEL/BAHAR TANRITANIR - Van'ın Gevaş ilçesinde 10 yıl önce izlediği çizgi filmin etkisiyle balkondan atlayarak beyin kanaması geçiren 14 yaşındaki Halit Duranlı, uygulanan fizik tedavi sayesinde yatağa bağımlı olmaktan kurtuldu.

        Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Duranlı ailesinin en küçük çocuğu Halit, 4 yaşındayken Ramazan Bayramı'nın ikinci günü ablasıyla oyun oynadığı sırada, izlediği çizgi filmin etkisiyle kendini "süper kahraman" sanarak 2 katlı evin balkonundan atladı.

        Ağır yaralı olarak ailesinin ve komşularının yardımıyla kaldırıldığı Van Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ve düşmeye bağlı felç (kuadripleji) yaşayan Duranlı, 3 ay yoğun bakımda tedavi gördü.

        Hastaneden taburcu edildikten sonra bir süre yatağa bağımlı kalan Duranlı, ailesinin yardımı ve duvarlara tutunarak yürüyebildi.

        Daha sonra doktorların yönlendirmesiyle fizik tedaviye başlayan Duranlı, aldığı destekler ve azmiyle, yakınlarının desteği olmadan yürümeye başladı.

        İzlediği çizgi filmin etkisinde kalarak yaptığı hareketin hayatını değiştirdiğini belirten Halit Duranlı, akranlarını bu konuda dikkatli olmaları için uyardı.

        - "Çizgi film izliyorum ama artık etkisinde kalmıyorum"

        Okula da yalnız gitmeye başlayan Duranlı, AA muhabirine, desteksiz yürümeye başladığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Ablasıyla bayramda şeker topladıktan sonra eve geldiğini belirten Duranlı, "Eve geldik, televizyonun karşısına geçtik. Ablam bir çizgi film açtı. Bitinceye kadar izledik. Daha sonra balkona çıktık ve ablamın gözlüğü yere düştü. Ben de kendimi süper kahraman sandım ve kendimi balkondan attım." dedi.

        Hastaneye kaldırıldığını ve uzun süre tedavi gördüğünü anlatan Duranlı, "Üç ay yoğun bakımda kaldım. Eve getirildiğim zaman yataktan kalkamıyordum. Ailem beni fizik tedaviye götürdü. Sezgin hocam (Fizyoterapist Sezgin Onat) ile tanıştım. Onunla birlikte yaptığımız aktiviteler sayesinde önce sırt üstü yatmaktan kurtuldum, sonra oturmaya başladım. Zamanla yürümeye de başladım. Şimdi destek almadan yürüyebiliyorum." diye konuştu.

        Çizgi film izlemeye devam ettiğini belirten Duranlı, "O zamanlar çocuktum, etkisinde kalmıştım ama şimdi kalmıyorum. Çizgi filmler eğlenceli olabilir ama eğer etkisinde kalırsak, başımıza kötü şeyler gelebilir. En büyük hayalim futbolcu olmak." dedi.

        - "O günleri düşününce kötü oluyorum"

        Anne Hayriye Duranlı ise balkondan düştükten sonra yatağa bağımlı kalan oğlunun 10 yıllık fizik tedavinin ardından desteksiz yürümeye başladığını dile getirdi.

        Oğlunu yatağa bağımlı kaldığı sürede kucağında taşıdığını anlatan anne Duranlı, "Boğazında ve ciğerlerinde hortum vardı. Çok zor durumdaydı ama yürümeyi başardı. Fizik tedavi gördü. Çok şükür, şimdi kendi yürüyebiliyor. Eskiden çok çizgi film izliyordu. O gün ablasıyla balkonda oyun oynuyorlardı. Demek ki çizgi filmin etkisinde kalmış ve kendini balkondan atmış. Ben odadaydım. Kızım gelip 'Anne, Halit' dedi. Hemen koştum. Hiçbir şey düşünmeden kucağıma aldım, hastaneye koşmaya başladım. Allah razı olsun komşularımdan, onlar da bana yardım etti, hemen hastaneye yetiştirdiler." ifadelerini kullandı.

        Çok zor günler geçirdiklerini belirten Duranlı, "Oğlum 3 ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Fizik tedaviye geldiğimiz zamanlar onu yürütmeye ve oturtmaya çalışıyordum. Çok zayıftı. Kolları ve bacakları vücuduna yapışmış gibiydi. Anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. O günleri düşününce çok kötü oluyorum. Şimdi çok şükür iyi. Ne istiyorsa onu yapsın istiyorum. Koşsun, oynasın." şeklinde konuştu.

        - "Aileyle yoğun bir fizyoterapi süreci yürüttük"

        Fizyoterapist Sezgin Onat da Duranlı'nın yoğun bakım sürecinden sonra ailenin kendilerine başvurduğunu dile getirdi.

        Onat, şunları kaydetti:

        "Halit'i fizyoterapiye aldığımız dönemde sırt üstü yatmaya bağımlıydı. Vücudun tüm uzuvlarının etkilendiği bir felç durumu vardı. Geçirdiği nörolojik travma çok ağır olduğu için başlangıçta oldukça zorlandık. Aileyle yoğun bir fizyoterapi süreci yürüttük. Nihayetinde Halit yürüyebiliyor. Bu tarz ağır nörolojik vakalarda beyin ciddi hasar aldığı için nöron dediğimiz hücrelerin iyileşme potansiyeli çok kısıtlı hatta yok denecek kadar azdır. Bu yüzden mevcut nörolojik kapasitesini maksimum seviyeye çıkarmaya çalıştık. Bu da bize bir şans tanıdı ve Halit şanslı bir hastaydı. Bu vesileyle tekrar yürüyebilir hale geldi. Biz de çok mutlu olduk."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        Fenerbahçe'de yabancıların derbi kabusu!
        Fenerbahçe'de yabancıların derbi kabusu!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Çanakkale Savaşları'nda düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş
        Çanakkale Savaşları'nda düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Manisa'da açtı! Ömrü sadece 10 gün! Dokunan yanar!
        Manisa'da açtı! Ömrü sadece 10 gün! Dokunan yanar!
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Aslan: Yılanlar ekosistemin vazgeçilmez öğeleri
        Prof. Dr. Aslan: Yılanlar ekosistemin vazgeçilmez öğeleri
        Van'da kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
        Van'da kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
        Van'da akademisyenler ve öğrenciler Gazze'ye destek için yürüdü
        Van'da akademisyenler ve öğrenciler Gazze'ye destek için yürüdü
        Van'da sabit gelirlileri ve emeklileri sahte yollarla borçlandıran 9 şüphel...
        Van'da sabit gelirlileri ve emeklileri sahte yollarla borçlandıran 9 şüphel...
        Van'da akademisyenler ve öğrenciler Gazze yararına kermes düzenledi
        Van'da akademisyenler ve öğrenciler Gazze yararına kermes düzenledi
        Van'da "En Güzel Balkon" yarışması başvuruları başladı
        Van'da "En Güzel Balkon" yarışması başvuruları başladı