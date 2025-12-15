Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da aile danışmanlığı hizmeti evliliklerin sürdürülmesine katkı sunuyor

        Van Sağlık Müdürlüğüne bağlı İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde verilen aile danışmanlığı hizmeti, boşanma aşamasındaki çiftlerin evliliklerini sürdürmelerine katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:13 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da aile danışmanlığı hizmeti evliliklerin sürdürülmesine katkı sunuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van Sağlık Müdürlüğüne bağlı İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde verilen aile danışmanlığı hizmeti, boşanma aşamasındaki çiftlerin evliliklerini sürdürmelerine katkı sunuyor.

        Merkezde görev yapan Aile Terapisti Dr. Zübeyde Tezcan, gazetecilere, başvuruların çoğunluğunu evliliklerinde ciddi uyum sorunları yaşayan çiftlerin oluşturduğunu söyledi.

        Çiftlerin genellikle "kişilik çatışması" döneminde terapiye başvurduğunu belirten Tezcan, şunları kaydetti:

        "Farklı ortamlarda büyüyen, kültürel ve kişisel farklılıkları bulunan eşler, birbirlerini anlamakta zorlanabiliyor. Bu süreçte eşlerin birbirlerini doğru şekilde anlamalarına yardımcı oluyoruz. Anne ve babasına aşırı bağlı, eşine yeterince ilgi gösteremeyen, hatta eşine ilgi gösterebilmek için bile yerine göre anne ve babasına danışan beyler bize başvuruyor. Oysa evlilik kurmuş bir kişinin karakterinin oturmuş olması gerekir çünkü evlilik çok ciddi bir karardır ve evlilik kurumu son derece kutsaldır. Bağımlı bireyler aile içinde huzursuzluğa yol açıyor."

        Boşanma kararıyla merkeze başvurulan vakaların yüzde 80'ninde olumlu sonuç aldıklarını ifade eden Tezcan, "Ancak yüzde 20'lik bir kesimde ne yazık ki başarılı olamadığımız vakalar da bulunuyor. Bunun temel nedeni, eşlerin birbirlerini yeterince anlayamaması. Aile, en kutsal ve en önemli yapıdır. Nasıl sağlık sorunlarında doktora gidiyorsak, aileyle ilgili sorunlarda da bir uzmana başvurulmalı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!

        Benzer Haberler

        Fanatizmin, kitle hareketlerine ve toplumsal değişime etkisi
        Fanatizmin, kitle hareketlerine ve toplumsal değişime etkisi
        Van'da aile danışmanlığıyla evlilikler kurtuluyor Van'da aile danışmanlığıy...
        Van'da aile danışmanlığıyla evlilikler kurtuluyor Van'da aile danışmanlığıy...
        Kızılay Muradiye Şubesi iyilikte Türkiye birincisi oldu
        Kızılay Muradiye Şubesi iyilikte Türkiye birincisi oldu
        Van'da gece ve gündüz birbirinden ayrı güzel
        Van'da gece ve gündüz birbirinden ayrı güzel
        Van Spor FK, VAR hakemi hakkında suç duyurusunda bulundu
        Van Spor FK, VAR hakemi hakkında suç duyurusunda bulundu
        Vanspor'dan hakem hakkında suç duyurusu
        Vanspor'dan hakem hakkında suç duyurusu